Лыжник Савелий Коростелёв рассказал, как отреагирует, если его не пустят на Олимпиаду-2026

Российский лыжник Савелий Коростелёв признался, что спокойно воспримет возможный недопуск на Олимпийские игры — 2026.

– Не рассматриваешь вариант, что действительно что-то с Олимпиадой может обломаться? Будет же очень больно.

– Будет неприятно, ну а что… Сколько мне сейчас? На этой Олимпиаде будет 22, на следующей – 26, дальше – 30. Во сколько там Сундбю выиграл? В 33-34? У меня это уже четвёртая Олимпиада по счёту будет. Если Милан пропустить, то третья. Главное – добегать, не сломаться.

– Не тяжело будет поддерживать мотивацию?

– Будет неприятно, обидно, ну и что? Мы уже три года сидим в отстранении, поедем на Сахалин на чемпионат России бегать в два-три ночи. Почему нет? — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.