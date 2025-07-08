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«Какой дурак не согласится?» Савелий Коростелёв — о смене гражданства за миллиард долларов

«Какой дурак не согласится?» Савелий Коростелёв — о смене гражданства за миллиард долларов
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Российский лыжник Савелий Коростелёв признался, что за миллиард долларов сменил бы спортивное гражданство.

– Недавно олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов отказался от выступлений в нейтральном статусе из патриотических соображений. А позже сказал, что «у нас в мире всё покупается, и, возможно, есть какая-то «криштиануроналдовская» сумма, за которую он бы мог перейти. А если к тебе бы пришли с миллиардом долларов?
– Да, я про это слышал. Блин, если тебе заплатят миллиард долларов за переход, какой дурак не согласится (смеётся)?

– А как же патриотизм?
– В душе-то я русским останусь. Может, я там нашу страну пропагандировать буду.

– Волосы в бело-сине-красный покрасишь?
– Да-да (улыбается).

– Рискнул был устроить такой перформанс на Олимпиаде?
– Почему нет?

– А если будут какие-то жёсткие ограничения?
– Везде есть лазейки (улыбается). А про абстрактный миллиард – это можно сравнить с любой сферой. Вряд ли кто-то бы отказался. Но вообще, я не хочу, пока не хотел никуда переходить и не планирую. Если бы я хотел, я бы этим занялся. Логично? — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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