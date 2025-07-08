«Это вообще…» Коростелёв отреагировал на новость о проведении лыжного ЧР-2026 на Сахалине

Российский лыжник Савелий Коростелёв оценил идею проведения чемпионата России — 2026 по лыжным гонкам на Сахалине.

– Недавно объявили, что зимний чемпионат России будет на Сахалине после Олимпиады. Время начала гонок – два-три часа ночи по Москве. Что думаешь об этом?

– Это вообще… (удивлённо).

– Это чисто для зрителей восточной части России, чтобы там поднимать интерес к лыжам?

– Для Штатов (смеётся). Я не знаю, как это версталось. Я думаю, что могут подвинуть. Надеюсь, по крайней мере. Всё-таки и «Матч ТВ», я не думаю, что готов предоставить эфирную сетку на год вперёд. И в ФЛГР до конца не уверены, когда именно чемпионат России проводить.

Но я очень хочу съездить на Сахалин – принять участие в чемпионате России и задержаться там, посмотреть сам остров, — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.