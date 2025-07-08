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Вице-чемпион мира среди юниоров в прыжках на лыжах с трамплина погиб, выпав из окна

Вице-чемпион мира среди юниоров в прыжках на лыжах с трамплина погиб, выпав из окна
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В Японии скончался 19-летний прыгун с трамплина японец Асахи Сакано, выпав из окна. Об этом сообщает Nordic Magazine.

Трагедия произошла 1 июля в городе Саппоро (Япония), в районе Тюо. Подробности инцидента не разглашаются, однако известно, что спортсмен выпал из окна жилого здания. Его срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось из-за полученных травм.

Сакано принимал участие в четырёх чемпионатах мира среди юниоров — с 2022 по 2025 год. В 2023 году вошёл в состав команды, которая завоевала серебряную медаль в смешанном командном зачёте. В январе 2024 года в Саппоро дебютировал на этапе Кубка мира.

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