В Volvo определили, через какую страну ЕС сборная России приобрела тягач

Автоконцерн Volvo продолжает расследование покупки тягача-прицепа Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР). Компания выяснила, через какую страну российская сторона купила грузовик, но не стала разглашать публично.

«Мы узнали, что грузовик изначально был куплен клиентом из страны ЕС. Поэтому мы уведомили и связались с властями этой страны и попросили их начать расследование. Поскольку дело сейчас передано властям соответствующей страны, мы не хотим ставить под угрозу их расследование. Позволим им решить этот вопрос так, как они сочтут нужным», — приводит слова представителя Volvo Dagbladet.

ФЛГР сообщила о покупке тягача Volvo для вакс-грузовика в конце мая. Ранее стало известно о начале расследования сделки в связи с тем, что перепродажа его продукции в Россию и Беларусь запрещена.