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Норвежский журналист: Вяльбе внесла вклад в скептическое отношение к российским лыжам

Норвежский журналист: Вяльбе внесла вклад в скептическое отношение к российским лыжам
Елена Вяльбе
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Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт заявил, что возвращению российских лыжников на международные старты мешает фигура Елены Вяльбе. Он отметил, что высказывания главы ФЛГР не идут на пользу российским лыжам.

«Вяльбе права в том, что поддержка России в Совете FIS находится на рекордно низком уровне. И мне жаль это констатировать, но сама Вяльбе внесла значительный вклад в скептическое отношение к российскому лыжному спорту после некоторых своих нелепых заявлений, в том числе о бомбёжке Лондона. После таких заявлений никто не хочет приглашать подобных людей возвращаться в международный спорт до того, как в этом действительно возникнет необходимость. Российским лыжникам в наши дни не нужен сторонник жёсткой линии, как Вяльбе, им нужна искусная дипломатия.

Все страны, участвующие в международном лыжном спорте, видят, что происходит во многих других видах спорта, и, вероятно, могли бы быть готовы к поиску решений с привлечением некоторых российских спортсменов в качестве нейтральных, но сейчас ситуация зашла в тупик. Даже поддержка России президентом FIS Йоханом Элиашем не может способствовать решению сложившейся ситуации.

Я верю Вяльбе, когда она говорит, что у неё хорошие отношения с Элиашем. Он открыто заявлял о своем желании найти решение с «нейтральными» российскими спортсменами на Олимпийских играх в Италии. И есть веские основания полагать, что Элиаш по-прежнему является сторонником участия всех российских лыжников и других спортсменов в Олимпийских играх. Он просто не может управлять Советом FIS так, как, вероятно, считал возможным», — приводит слова Салтведта «ВсеПроСпорт.ру».

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