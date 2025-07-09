Йоханнес Клебо — о помолвке: понятия не имею, когда и где состоится свадьба

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что после помолвки со своей девушкой Перниллой Досвик практически с ней не виделся.

«После помолвки всё было очень суматошно. С тех пор мы почти не виделись, так что посмотрим, сможем ли начать планировать свадьбу этим летом. Честно говоря, я понятия не имею, когда и где состоится свадьба.

Я чувствую, что выполнил свою часть работы, сделав предложение, так что теперь Пернилле предстоит взять инициативу в свои руки. У неё большая роль в планировании, и я позволяю ей взять на себя инициативу», — приводит слова Клебо Maastohiihto.