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Чемпионка ОИ Карль обратилась к общественности после того, как в её пробе нашли допинг

Чемпионка ОИ Карль обратилась к общественности после того, как в её пробе нашли допинг
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немка Виктория Карль высказалась после того, как в её допинг-пробе обнаружили запрещённое вещество кленбутерол.

Карль объяснила, что запрещённая субстанция входила в состав сиропа от кашля, который был назначен ей врачом немецкой армии 26 марта после одного из забегов на зимних Всемирных военных играх.

«После нескольких тяжёлых дней я снова готова поделиться с вами своими чувствами и тренировками. Пока не знаю, что меня ждёт в будущем, но я остаюсь сильной и борюсь.

Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня. И огромное спасибо за множество тёплых сообщений», — написала Карль в социальной сети.

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