«Ей *****. Она должна была проверить препарат». Лыжники — о допинг-скандале немки Карль

Австрийский лыжник Мика Фермойлен и британец Джеймс Клагнет высказались о допинг-скандале олимпийской чемпионки немки Виктории Карль.

Фермойлен. Я считаю, что сейчас лыжные гонки чище, чем когда-либо. Не думаю, что наши конкуренты используют допинг. Мне нравится Карль, она очень приятный человек. Я верю её словам и думаю, что всё произошло именно так, как она описала. Уверен, это не было умышленным допингом.

Каждый спортсмен обязан следить, чтобы в его организм не попадали запрещённые вещества. Нарушение фиксируется независимо от умысла, вины или небрежности.

Клагнет. Она классная, я ей верю, но ей *****. Другого слова не подберу. Она должна была проверить препарат. Она олимпийская чемпионка и обязана знать это лучше других. Это ужасно, но таковы правила.

Если она всё же выступит на Олимпиаде, я буду удивлён и… даже раздосадован. Рад за неё, но это будет несправедливо по отношению к другим, — приводит слова лыжников Fondo Italia.