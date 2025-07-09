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Чемпионка ЮЧМ-2025 по лыжным гонкам Хольсвен перешла в лёгкую атлетику

Чемпионка ЮЧМ-2025 по лыжным гонкам Хольсвен перешла в лёгкую атлетику
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Норвежская лыжница, чемпионка мира среди юниоров в спринте-2025 Марит Хольсвен приняла решение завершить лыжную карьеру и сконцентрироваться на лёгкоатлетических соревнованиях.

«Я почувствовала в начале сезона, что отстаю от своих соперниц в лёгкой атлетике. С возрастом становится всё труднее сделать переход в бег. Я больше не могу становиться лучше и в беге, и в лыжах. Будет интересно выложиться по полной в лёгкой атлетике и посмотреть, даст ли это дополнительный толчок. Проще вернуться в лыжи через несколько лет, если вдруг пожалею, так что, возможно, это безопасный выбор», – приводит слова Хольсвен Langrenn.

Отметим, что Хольсвен является чемпионкой Норвегии в беге на 800 м. Она планирует принять участие в чемпионате Европы по лёгкой атлетике для спортсменов на старше 23 лет, который пройдёт в норвежском Бергене с 17 по 20 июля.

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