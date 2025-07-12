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Александр Большунов вошёл в международный пул допинг-тестирования FIS на сезон-2025/2026

Александр Большунов вошёл в международный пул допинг-тестирования FIS на сезон-2025/2026
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Трехкратный олимпийский чемпион Пекина-2022 по лыжным гонкам Александр Большунов включён в пул допинг-контроля Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) на предолимпийский сезон-2025/2026, об этом сообщает ТАСС.

В международные пулы тестирования на следующий сезон вошли 39 российских спортсменов, в том числе 23 представителя лыжных гонок. Помимо Большунова, в списке числятся: Алексей Червоткин, Яна Денисова (Кирпиченко), Лидия Горбунова, Мария Истомина, Арина Каличева, Савелий Коростелёв, Евгения Крупицкая, Андрей Ларьков, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Дарья Непряева, Елизавета Пантрина, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Денис Спицов, Александр Терентьев, Наталья Терентьева, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин и Алиса Жамбалова.

Напомним, российские спортсмены отстранены FIS от участия в международных стартов с 2022 года.

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