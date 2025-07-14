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«Могу показать лучший результат». Терезе Йохауг — о цели пробежать полумарафон

«Могу показать лучший результат». Терезе Йохауг — о цели пробежать полумарафон
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг высказалась о цели пробежать полумарафон быстрее, чем за 1 час 10 минут. Личный рекорд Йохауг — 1:11.20.

«Моя следующая цель — полумарафон. Билеты на Копенгагенский полумарафон в следующем году уже распроданы, потому что это чемпионат мира по полумарафону. Может быть сложно получить там место, если не удастся наладить хорошие связи. В противном случае я пробегу полумарафон в Валенсии. Могу показать лучший результат», — приводит слова Йохауг Fondo Italia.

Напомним, в мае Терезе Йохауг сообщила, что не будет выступать в сезоне-2025/2026 и не продолжит карьеру ради Олимпийских игр — 2026.

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