Терезе Йохауг рассказала, когда вернётся к работе в качестве эксперта на NRK

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг высказалась о работе в качестве эксперта на NRK, где она уже работала ранее, прежде чем решила вернуться на чемпионат мира в Тронхейме.

«Я вернусь в NRK в сентябре. У меня с ними есть договорённость, которую мы приостановили, когда я решила попробовать снова. У меня огромная страсть к лыжным гонкам. Это невероятно интересно — быть в мире спорта. Чувствую, что это моя жизнь: здесь много замечательных людей, и я люблю эту среду», — приводит слова Йохауг Fondo Italia.

Напомним, в мае лыжница сообщила, что не будет выступать в сезоне-2025/2026 и не продолжит карьеру ради Олимпийских игр — 2026.