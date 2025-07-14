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«Конец каникул для левой руки». Ийво Нисканен восстановился после травмы

«Конец каникул для левой руки». Ийво Нисканен восстановился после травмы
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен восстановился после травмы руки. В социальных сетях он опубликовал фото, на котором он тренируется на беговой дорожке.

Фото: Из личного архива Ийво Нисканена

«Конец каникул для левой руки», — написал Нисканен в социальных сетях.

Ранее финн публиковал снимки, где катается на роликовых лыжах с одной палкой, поскольку до недавнего времени ему приходилось носить ортез. Однако на недавнем фото Нисканен запечатлён на беговой дорожке, катаясь на роликовых лыжах с обеими палками.

Напомним, финн пропустил чемпионат мира — 2025 из-за болезни, а в прошлом месяце упал во время одной из тренировок на лыжероллерах и сломал большой палец. Его сразу же доставили в медицинский центр и прооперировали.

Ийво Нисканен выигрывал золотые медали на трёх Олимпийских играх в разных дисциплинах — в командном спринте (2014), в лыжных гонках на 50 км (2018) и 15 км классическим стилем (2022).

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