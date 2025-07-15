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Норвежского лыжника Иверсена укусила собака во время пробежки

Норвежского лыжника Иверсена укусила собака во время пробежки
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Четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен пострадал от укуса собаки на тренировочном сборе. Инцидент произошёл во Франции.

«Я был на пробежке с Йоханнесом Клебо, Никласом Дюрхаугом и Александром Сёрлотом (норвежский футболист. — Прим. «Чемпионата»). И немецкая овчарка вдруг укусила меня за бедро, когда я пробегал мимо.

Я съездил в травмпункт, чтобы осмотреть рану. К счастью, она оказалась неглубокой. Зашивать не пришлось, но необходимо принимать лекарства», — приводит слова Иверсена NRK.

33-летний Иверсен — серебряный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира, многократный победитель этапов Кубка мира.

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