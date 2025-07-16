Первая кенийская горнолыжница, участвовавшая в ЧМ, завершила карьеру из-за нехватки денег

Сабрина Симадер, первая кенийская женщина, принявшая участие в чемпионате мира по горным лыжам, завершила свою карьеру в 27 лет из-за нехватки финансовых средств.

«Спасибо вам, лыжи!

После 11 вдохновляющих и наполненных сердцем лет в международном горнолыжном спорте для меня настало время с благодарностью завершить эту главу.

Как многие из вас знают, у меня было много проблем, с которыми сталкивается наша маленькая нация. Несмотря на всё это, сезон за сезоном я старалась изо всех сил и отдалась на 100%, чтобы осуществить свою мечту. Всё это я сделала, чтобы в 17 лет принять участие в первой юношеской Олимпиаде, а в 18 — на своём первом чемпионате мира в Санкт-Морице и в 19 лет на моей первой крупной Олимпиаде в Южной Корее, за которой последовали

ещё три чемпионата мира и многочисленные этапы Кубка мира, а также международные гонки FIS. Если бы я рассказала всё это своему папе и себе в трёхлетнем возрасте, когда впервые встала на лыжи в три года, то не смогли в это поверить. Но да, мы сделали это, и то, что многие считали невозможным, стало возможным.

Я чертовски горжусь и благодарна за это. Моими самыми важными ценностями всегда были искренность и честность.

В последние недели я поняла, что мне не хватает сил для постоянной финансовой подготовки к сезону — для финансирования тренеров, услуг и расходов (часто из собственных резервов). Также выяснилось несколько неожиданных вещей, так что, честно говоря, для меня было ясно, что я больше не хочу нести ответственность за это. Я надеюсь, что мне удалось оставить несколько вдохновляющих следов в сердцах тех, кого я встретила на своём пути. Моим самым большим побуждением было показать, что демонстрация своей уникальности — это самое важное, совершенно независимо от того, что говорят или думают другие!

ОГРОМНОЕ СПАСИБО моей маме, папе и всем моим преданным друзьям, семье, спонсорам и фанатам, с которыми я вместе творила историю в это время. Без вас это было бы невозможно.

За НОВУЮ ГЛАВУ!» — написала Симадер на своей странице в социальных сетях.

Симадер родилась в 1998 году в кенийском городе Килифи. Когда ей было два года, родители Сабрины развелись, а после этого мать вышла замуж за австрийца и вместе с дочерью переехала в Шладминг. В Австрии приёмный отец Йозеф Симадер научил Сабрину кататься на горных лыжах и стал её первым тренером. Кенийка заняла 38-е место в супергиганте на Олимпийских играх — 2018, а таже становилась 31-й и 39-й в этой же дисциплине на чемпионатах мира 2017 и 2023 годов. Всего у Сабрины 386 стартов в карьере и 46 подиумов на соревнованиях FIS, из которых 24 победы.