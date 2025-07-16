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Губерниев заявил, что шансов на допуск россиян в лыжах больше, нежели в биатлоне

Губерниев заявил, что шансов на допуск россиян в лыжах больше, нежели в биатлоне
Дмитрий Губерниев
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Спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался по поводу шансов на допуск к международным стартам российских спортсменов.

Он отметил, что решить вопрос в Международной федерации лыжного спорта (FIS) легче, нежели в Международном союзе биатлонистов (IBU). Губерниев также подчеркнул роль министра спорта Михаила Дегтярёва.

«Михаил Дегтярев не зря съездил в Лозанну. Он помимо всего прочего постоянно разговаривает с представителями международных федераций. В данном случае позиция FIS не такая жёсткая, как позиция IBU. Мы видим, как противодействовала немецкая сторона участию российских атлетов в Универсиаде, были сложности с визовой поддержкой. Но всё же многие вопросы были решены сверху. Тоже самое может случиться и в лыжах. При всём мощном антироссийском, скандинавском, чешском, польском лобби FIS остаётся большой организацией. Здесь сама политика президента и чиновника не столь радикальна по отношению к Российской Федерации, как политика IBU. С этой точки зрения у нас действительно шансов в лыжах чуть больше, чем в биатлоне», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

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