Горнолыжник Боде Миллер включён в Зал славы Олимпийских и Паралимпийских игр США

Олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира по горнолыжному спорту американец Боде Миллер включён в Зал славы Олимпийских и Паралимпийских игр США.

«История Миллера — это не только медали, но и инновации, индивидуализм и неустанное стремление к скорости. Он самый успешный горнолыжник в США, завоевавший больше всего олимпийских медалей среди всех американских лыжников, и единственный американец, победивший во всех пяти основных дисциплинах горнолыжного спорта (скоростной спуск, супергигант, гигантский слалом, слалом и многоборье). Его также называли бунтарём, поскольку он постоянно расширял границы возможного как в спорте, так и за его пределами», — написано в сообщении Ассоциация лыжных видов спорта и сноуборда США.

47-летний Миллер — шестикратный призёр Олимпийских игр и пятикратный призёр чемпионатов мира, на его счету 33 победы на этапах Кубка мира и два титула победителя общего зачёта Кубка мира. Он завершил карьеру в 2017 году.