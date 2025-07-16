Призёр Олимпиады норвежец Эудун Грёнвольд погиб после удара молнии

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере фристайлист Эудун Грёнвольд погиб после удара молнии. Об этом сообщается на сайте Федерации лыжных видов спорта Норвегии. Инцидент произошёл во время туристического похода спортсмена. После произошедшего норвежца доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. В ночь на среду он ушёл из жизни.

«Норвежский лыжный спорт потерял выдающуюся личность, которая так много значила как для горнолыжного, так и для фристайл-сообщества. Эудун сделал блестящую карьеру в горных лыжах и ски-кроссе, а затем стал тренером сборной по ски-кроссу. Норвежская лыжная федерация также помнит его вклад в руководстве ассоциации. После Эудуна останется огромная пустота», — заявила президент федерации Тове Мо Дюрхауг.

Грёнвольд начинал спортивную карьеру в качестве горнолыжника. В 2004 году он перешёл во фристайл и начал выступления в ски-кроссе. В 2007 году он стал бронзовым призёром чемпионата мира и в том же году выиграл общий зачет Кубка мира. На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере норвежец взял бронзу. После этого завершил карьеру и стал тренировать сборную Норвегии по ски-кроссу.