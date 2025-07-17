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Чемпионка ОИ Виктория Карль высказалась о своём состоянии после отстранения за допинг

Чемпионка ОИ Виктория Карль высказалась о своём состоянии после отстранения за допинг
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немка Виктория Карль прокомментировала своё моральное состояние после отстранения за допинг. В пробе у немки обнаружили запрещённое вещество кленбутерол.

«Хоть я и тренируюсь в одном из самых красивых мест, я скучаю по своей группе. Несмотря на всё это, люблю природу и стараюсь извлечь из этого максимум пользы. Бывают моменты, когда мне лучше, а бывают моменты, когда хуже.

Тем не менее желаю нашей группе в Гомсе много веселья. Наслаждайтесь временем и становитесь лучше!» — написала Карль в социальной сети и опубликовала видеоролик, как катается на велосипеде по дорогам Швейцарии.

Ранее Карль заявила, что вещество кленбутерол входило в состав сиропа от кашля, который был назначен ей врачом немецкой армии 26 марта после одного из забегов на зимних Всемирных военных играх. Препарат принимался для лечения острого бронхита. Теперь она рискует пропустить Олимпийские игры — 2026 в Италии.

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