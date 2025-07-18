Фото: Иверсен с Клебо, Дюрхаугом и Сёрлотом перед тем, как его покусала собака

Четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен разместил совместное фото перед пробежкой с соотечественниками Йоханнесом Клебо, Никласом Дюрхаугом и футболистом национальной сборной Александром Сёрлотом на Лазурном берегу в Каннах.
Фото: Из личного архива Эмиля Иверсена
Напомним, во время той пробежки Иверсен пострадал от укуса собаки. По его словам, рана оказалась неглубокой.
33-летний Иверсен — серебряный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира, многократный победитель этапов Кубка мира.
28-летний Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира.
29-летний Сёрлот — форвард мадридского «Атлетико» и сборной Норвегии. На его счету 61 матч за национальную команду и 23 забитых мяча.