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Фото: Иверсен с Клебо, Дюрхаугом и Сёрлотом перед тем, как его покусала собака

Фото: Иверсен с Клебо, Дюрхаугом и Сёрлотом перед тем, как его покусала собака
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Четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен разместил совместное фото перед пробежкой с соотечественниками Йоханнесом Клебо, Никласом Дюрхаугом и футболистом национальной сборной Александром Сёрлотом на Лазурном берегу в Каннах.

Фото: Из личного архива Эмиля Иверсена

Напомним, во время той пробежки Иверсен пострадал от укуса собаки. По его словам, рана оказалась неглубокой.

33-летний Иверсен — серебряный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира, многократный победитель этапов Кубка мира.

28-летний Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира.

29-летний Сёрлот — форвард мадридского «Атлетико» и сборной Норвегии. На его счету 61 матч за национальную команду и 23 забитых мяча.

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