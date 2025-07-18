Платье горнолыжницы Линдси Вонн поднялось из-за ветра на дорожке премии в США

Платье олимпийской чемпионки — 2010 американской горнолыжницы Линдси Вонн поднялось из-за ветра на дорожке спортивной премии в Голливуде. Об этом сообщает Tuttosport.

Уточняется, что спортсменка прибыла на мероприятие в платье с бретельками и большим разрезом. Однако в какой-то момент на церемонии поднялся ветер и оголил ноги спортсменки.

Линдси Вонн Фото: imageSPACE/Imago/ТАСС

Напомним, 23 марта 2025 года Вонн заняла второе место в супергиганте на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Сан-Вэлли (США). В 2024 году Вонн возобновила карьеру после пятилетнего отсутствия. Первое место заняла швейцарка Лара Гут-Бехрами. Тройку призёров замкнула победительница общего зачёта Кубка мира итальянка Федерика Бриньоне.