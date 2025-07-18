«Самое важное — это птичка». Садреев назвал главную цель в прыжках на лыжах с трамплина

Серебряный призёр в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпийских играх — 2022 Данил Садреев ответил на вопрос о главной цели в карьере.

— На мировом уровне у тебя ещё много незакрытых гештальтов. Что самое желанное прямо сейчас?

— Самое важное — это птичка. Я про «Турне четырёх трамплинов». Хотя я бы не сказал, что есть что-то отдельно важное. Хочется быть везде. Хочется показать, что и в России есть люди, которые могут занимать очень высокие места на важных стартах, — приводит слова Садреева Sport24.

Ни один советский и российский спортсмен не выигрывал «Турне четырёх трамплинов» за всю историю проведения соревнований (с 1953 года).