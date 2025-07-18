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«Лучше меня нет». Данил Садреев назвал лучшего прыгуна на лыжах с трамплина в России

«Лучше меня нет». Данил Садреев назвал лучшего прыгуна на лыжах с трамплина в России
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Серебряный призёр в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпийских играх — 2022 Данил Садреев заявил, что является лучшим в своём виде спорта в России.

— Объективно, можешь ли сказать, что сейчас ты лучший прыгун с трамплина в стране?
— Лучше меня нет — сто процентов. Если не верите мне, посмотрите протоколы соревнований.

— Есть ещё к чему стремиться дома?
— У меня все эти годы стояла цель: не проиграть ни одного этапа Кубка России. В прошедшем сезоне я был близок (Садреев не смог победить только на двух этапах КР. — Прим. «Чемпионата»). Посмотрим, что будет в новом.

— После командного серебра Пекина ты говорил, что через четыре года в Италии всё может получиться в личных соревнованиях. Что думаешь об этом сейчас?
— Я от своих слов отказываться не собираюсь. Мы делаем всё для того, чтобы это случилось. Посмотрим, что будет, какое отношение будет к нам там, — приводит слова Садреева Sport24.

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