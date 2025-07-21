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Йоханнес Клебо сыграл в гольф с футболистом мадридского «Атлетико»

Йоханнес Клебо сыграл в гольф с футболистом мадридского «Атлетико»
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сыграл в гольф с нападающим мадридского «Атлетико» и сборной Норвегии Александром Сёрлотом, соответствующее фото появилось в социальной сети футболиста.

Фото: Социальные сети Александра Сёрлота

28-летний Клебо — пятикратный олимпийский чемпион. На чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия) Клебо завоевал шесть из шести золотых медалей, тем самым побив рекорд россиянки Елены Вяльбе, установленный в 1997 году. Он также стал 15-кратным чемпионом мира. На Кубке мира — 2024/2025 Йоханнес в пятый раз стал обладателем Кубка мира.

29-летний Сёрлот — форвард мадридского «Атлетико» и сборной Норвегии. На его счету 61 матч за национальную команду и 23 забитых мяча.

Ранее Клебо опубликовал фото перед совместной пробежкой с Сёрлотом на Лазурном берегу в Каннах.

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