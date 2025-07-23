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«Русский медведь снова зарычал». В Норвегии отреагировали на сбор Большунова в Италии

«Русский медведь снова зарычал». В Норвегии отреагировали на сбор Большунова в Италии
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Норвежский журналист Томас Харстад высказался по поводу проведения тренировочного сбора российских лыжников в итальянском Монте-Бондоне и планах на другие зарубежные сборы, о чём сообщал «Чемпионат».

«В феврале Александр Большунов отправился на высотный сбор в Италию перед чемпионатом мира в Тронхейме. Это был первый раз, когда звезда (публично) оказался за пределами России после начала СВО. Он также отправился в турне под стартовым номером. Возвращение Большунова было своего рода заявлением. И теперь русский медведь снова всерьёз зарычал.

Есть два сценария, которые изначально назывались, план «А» и план «Б». Сборы в Италии, Германии и Австрии — являются частью плана «А». А непосредственно перед стартом чемпионата мира в Финляндии все российские спортсмены отправятся на тренировочный сбор в финские Куусамо и Муонио.

Они поставили перед собой задачу быть там, когда пройдёт стартовый этап Кубка мира. И, возможно, что ещё важнее: когда в Италии будет зажжён олимпийский огонь в феврале 2026 года», — написал Харстад в статье для TV2.

Сбор группы cтаршего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко проходит в Италии с 4 по 24 июля. В нём принимают участие Александра Большунов, Денис Спицов, Анастасия Фалеева, Алёна Баранова, Елизавета Панарина (Бакишева), Мария Истомина, Артём Мальцев, Егор Митрошин и Алексей Червоткин.

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