В FIS заявили, что пока нет чёткого графика, когда прояснится ситуация с допуском россиян

Менеджер по коммуникациям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Бруно Сасси высказался по поводу возможного допуска российских лыжников на международные соревнования.

«Совет FIS постоянно оценивает и обсуждает сложившуюся ситуацию. На данный момент нет чёткого графика, когда можно ожидать разъяснений», — приводит слова Сасси TV2.

Напомним, российские спортсмены отстранены FIS от участия в международных стартах с 2022 года из-за ситуации на Украине. В данный момент группа под руководством cтаршего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко проводит сбор в Италии. В нём принимают участие Александра Большунов, Денис Спицов, Анастасия Фалеева, Алёна Баранова, Елизавета Пантрина (Бакишева), Мария Истомина, Артём Мальцев, Егор Митрошин и Алексей Червоткин.