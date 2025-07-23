Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

В FIS заявили, что пока нет чёткого графика, когда прояснится ситуация с допуском россиян

В FIS заявили, что пока нет чёткого графика, когда прояснится ситуация с допуском россиян
Аудио-версия:
Комментарии

Менеджер по коммуникациям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Бруно Сасси высказался по поводу возможного допуска российских лыжников на международные соревнования.

«Совет FIS постоянно оценивает и обсуждает сложившуюся ситуацию. На данный момент нет чёткого графика, когда можно ожидать разъяснений», — приводит слова Сасси TV2.

Напомним, российские спортсмены отстранены FIS от участия в международных стартах с 2022 года из-за ситуации на Украине. В данный момент группа под руководством cтаршего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко проводит сбор в Италии. В нём принимают участие Александра Большунов, Денис Спицов, Анастасия Фалеева, Алёна Баранова, Елизавета Пантрина (Бакишева), Мария Истомина, Артём Мальцев, Егор Митрошин и Алексей Червоткин.

Материалы по теме
Российские лыжники будут готовиться к Олимпиаде в Европе. Но пустят ли их на Игры-2026?
Российские лыжники будут готовиться к Олимпиаде в Европе. Но пустят ли их на Игры-2026?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android