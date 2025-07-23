«За этим стоит отчаяние». Норвежский эксперт — о сборе российских лыжников в Италии

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт прокомментировал тренировочный сбор российских лыжников в итальянском Монте-Бондоне.

«За этим скрывается отчаяние. Время летит слишком быстро для них. Они облекают это в оскорбительную и позитивную оболочку и пытаются показать, что они в любом случае в деле.

Российские спортсмены снова почувствовали себя частью общества и теперь усердно трудятся. То, что Большунову разрешили участвовать в соревнованиях этой зимой, было успехом. Должно быть, это их мотивировало. Теперь они хотят посмотреть, насколько далеко они могут зайти», — приводит слова Салтведта TV2.

Сбор группы cтаршего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко проходит в Италии с 4 по 24 июля. В нём принимают участие Александра Большунов, Денис Спицов, Анастасия Фалеева, Алёна Баранова, Елизавета Пантрина (Бакишева), Мария Истомина, Артём Мальцев, Егор Митрошин и Алексей Червоткин.