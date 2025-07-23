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«Эти поездки важны». Коростелёв сравнил сборы в Европе с тренировками в России и Армении

«Эти поездки важны». Коростелёв сравнил сборы в Европе с тренировками в России и Армении
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Двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв высказался по поводу проведения сборов российских лыжников в итальянском Монте-Бондоне, сравнив их с высотными тренировками в России и Армении.

«Нам нужно время, чтобы адаптироваться. Мы также тренировались на олимпийской трассе. Я считаю, что эти поездки важны. Мы также бывали на высотных сборах в России и Армении, но там у тебя другое ощущение высоты», — приводит слова Коростелёва TV 2.

Сбор группы cтаршего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко проходит в Италии с 4 по 24 июля. В нём принимают участие Александр Большунов, Денис Спицов, Анастасия Фалеева, Алёна Баранова, Елизавета Пантрина (Бакишева), Мария Истомина, Артём Мальцев, Егор Митрошин и Алексей Червоткин.

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