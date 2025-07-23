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В Норвегии заявили, что знают, какое значение для правительства России имеет золото ОИ

В Норвегии заявили, что знают, какое значение для правительства России имеет золото ОИ
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Бывший директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус высказался о проведении тренировочного сбора российских лыжников в Европе, о чём сообщал «Чемпионат».

«Меня поражает, что у них есть мысли об участии в Олимпийских играх. Мы знаем, что золотая олимпийская медаль означает для российского правительства. Я никогда не мог представить, что FIS отвернётся. Возможно, некоторые из них примут участие в качестве нейтральных спортсменов», — приводит слова Лефсуса TV 2.

Сбор группы cтаршего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко проходит в Италии с 4 по 24 июля. В нём принимают участие Александр Большунов, Денис Спицов, Анастасия Фалеева, Алёна Баранова, Елизавета Пантрина (Бакишева), Мария Истомина, Артём Мальцев, Егор Митрошин и Алексей Червоткин.

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