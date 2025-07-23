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«Они не сдадутся». Салтведт заявил, что в России сделают всё, чтобы лыжники попали на ОИ

«Они не сдадутся». Салтведт заявил, что в России сделают всё, чтобы лыжники попали на ОИ
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Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт заявил, что лидеры в российских лыжных гонках будут работать не покладая рук, чтобы принять участие в Олимпийских играх — 2026.

«Русские работают за кулисами, чтобы продвинуть некоторых спортсменов на Олимпиаду в феврале следующего года. У них более дипломатичный и конструктивный подход, чем раньше. Я не думаю, что они сдадутся, пока не пройдёт первая квалификационная гонка в Валь-ди-Фьемме», — приводит слова Салтведта TV2.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. В данный момент группа cтаршего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко проходит сбор в Италии.

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