Бородавко рассказал, что будут делать российские лыжники в случае допуска на Кубок мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о наличии плана действий в случае допуска российских лыжников к международным стартам.

Он также отметил, что есть понимание о том, какие будут дальнейшие шаги в случае негативного решения.

«Мы никогда не скрывали, что у нас есть план А на случай, если нас допустят до этапов Кубка мира. Имеем полное понимание, что будем делать, как готовиться и так далее. В том числе запланированы и зарубежные сборы. В то же время есть понимание наших действий, если отстранение останется в силе. Пока никаким бронированием, билетами не занимались, ждём решения о допуске. С визами проблем нет — мы получили шенгенские на полгода. Какой дедлайн? Тут всё зависит от FIS и МОК. Как раз у МОК в сентябре исполком, на котором могут быть приняты эти решения», — приводит слова Бородавко «ВсеПроСпорт.ру».