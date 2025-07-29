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Терезе Йохауг объявила о беременности вторым ребёнком

Терезе Йохауг объявила о беременности вторым ребёнком
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг сообщила, что ждёт второго ребёнка. На личной странице в социальных сетях спортсменка опубликовала фотографию с округлившимся животом.

«Непростые интервальные тренировки и тяжёлое дыхание, но ощущения хорошие! Мы с нетерпением ждём пополнения в начале января», — подписала публикацию Йохауг.

Фото: Из личного архива Йохауг

37-летняя Йохауг и её супруг Нильс Якоб Хофф воспитывают дочь, которая родилась в 2023 году.

Напомним, в 2024 году Терезе Йохауг возобновила карьеру ради участия в чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. В мае лыжница сообщила, что не будет выступать в сезоне-2025/2026 ради Олимпийских игр — 2026.

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