Наталья Терентьева выиграла гонку на 15 км свободным стилем на ЧР по лыжероллерам

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева стала победительницей гонки на 15 км свободным стилем на чемпионате России по лыжероллерам, который проходит в Казани.

Терентьева показала лучшее время — 29 минут 16,7 секунды. Второй стала Арина Былинко, уступившая Терентьевой 2 минуты 10 секунд. Тройку лучших замкнула Анастасия Фалеева (+2.15,09).

Позднее во вторник, 29 июля, у мужчин состоится гонка на 20 км.

Чемпионат России по лыжероллерам проходит в Казани с 29 июля по 3 августа. 30 июля в рамках соревнований пройдут гонки преследования, 1 августа состоятся эстафеты, 2 августа запланированы спринтерские гонки, 3 августа — масс-старты.