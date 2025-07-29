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Наталья Терентьева выиграла гонку на 15 км свободным стилем на ЧР по лыжероллерам

Наталья Терентьева выиграла гонку на 15 км свободным стилем на ЧР по лыжероллерам
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева стала победительницей гонки на 15 км свободным стилем на чемпионате России по лыжероллерам, который проходит в Казани.

Терентьева показала лучшее время — 29 минут 16,7 секунды. Второй стала Арина Былинко, уступившая Терентьевой 2 минуты 10 секунд. Тройку лучших замкнула Анастасия Фалеева (+2.15,09).

Позднее во вторник, 29 июля, у мужчин состоится гонка на 20 км.

Чемпионат России по лыжероллерам проходит в Казани с 29 июля по 3 августа. 30 июля в рамках соревнований пройдут гонки преследования, 1 августа состоятся эстафеты, 2 августа запланированы спринтерские гонки, 3 августа — масс-старты.

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