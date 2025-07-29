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Коростелёв одержал победу в гонке на 20 км свободным стилем на ЧР по лыжероллерам

Коростелёв одержал победу в гонке на 20 км свободным стилем на ЧР по лыжероллерам
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Савелий Коростелёв стал победителем гонки на 20 км свободным стилем на чемпионате России по лыжероллерам, который проходит в Казани.

21-летний Коростелёв финишировал с лучшим результатом — 34 минуты 57,2 секунды. Второе место занял Илья Трегубов, уступивший победителю 43,6 секунды. На третьей строчке расположился Никита Родионов (+1.17,4).

Ранее сегодня, 29 июля, в гонке на 15 км свободным стилем у женщин победила Наталья Терентьева.

Чемпионат России по лыжероллерам проходит в Казани с 29 июля по 3 августа. 30 июля в рамках соревнований пройдут мужская и женская гонки преследования, 1 августа состоятся эстафеты, 2 августа запланированы спринтерские гонки, 3 августа — масс-старты.

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