Терентьева одержала победу на ЧР по лыжероллерам в гонке преследования классическим стилем

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева стала победительницей гонки преследования на 10 км классическим стилем на чемпионате России по лыжероллерам, который проходит в Казани.

Терентьева завершила дистанцию за 23.48,4 минуты. Второй на финише стала Анастасия Фалеева (26.21,4), замкнула тройку призёров чемпионата России Арина Былинко с результатом 26.35,4 минуты.

Позднее в среду, 30 июля, пройдёт мужская гонка преследования на 15 км.

Чемпионат России по лыжероллерам проходит в Казани с 29 июля по 3 августа. 1 августа состоятся эстафеты, 2 августа запланированы спринтерские гонки, 3 августа — масс-старты.