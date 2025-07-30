Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Терентьева одержала победу на ЧР по лыжероллерам в гонке преследования классическим стилем

Терентьева одержала победу на ЧР по лыжероллерам в гонке преследования классическим стилем
Комментарии

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева стала победительницей гонки преследования на 10 км классическим стилем на чемпионате России по лыжероллерам, который проходит в Казани.

Терентьева завершила дистанцию за 23.48,4 минуты. Второй на финише стала Анастасия Фалеева (26.21,4), замкнула тройку призёров чемпионата России Арина Былинко с результатом 26.35,4 минуты.

Позднее в среду, 30 июля, пройдёт мужская гонка преследования на 15 км.

Чемпионат России по лыжероллерам проходит в Казани с 29 июля по 3 августа. 1 августа состоятся эстафеты, 2 августа запланированы спринтерские гонки, 3 августа — масс-старты.

Материалы по теме
Наталья Терентьева выиграла гонку на 15 км свободным стилем на ЧР по лыжероллерам
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android