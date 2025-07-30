Терентьева одержала победу на ЧР по лыжероллерам в гонке преследования классическим стилем
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева стала победительницей гонки преследования на 10 км классическим стилем на чемпионате России по лыжероллерам, который проходит в Казани.
Терентьева завершила дистанцию за 23.48,4 минуты. Второй на финише стала Анастасия Фалеева (26.21,4), замкнула тройку призёров чемпионата России Арина Былинко с результатом 26.35,4 минуты.
Позднее в среду, 30 июля, пройдёт мужская гонка преследования на 15 км.
Чемпионат России по лыжероллерам проходит в Казани с 29 июля по 3 августа. 1 августа состоятся эстафеты, 2 августа запланированы спринтерские гонки, 3 августа — масс-старты.
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