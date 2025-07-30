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Савелий Коростелёв стал победителем гонки преследования на ЧР по лыжероллерам

Двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв одержал победу в гонке преследования на 15 км классическим стилем на чемпионате России по лыжероллерам, который проходит в Казани.

Коростелёв завершил дистанцию, показав результат 31.36,9. Вторым на финише стал Александр Терентьев, который отстал от лидера более чем на минуту (33.02,9). Замкнул тройку призёров Сергей Ардашев (33.05,7).

Чемпионат России по лыжероллерам. Казань. Гонка преследования (15 км) классический стиль. Мужчины:

1. Савелий Коростелёв – 31.36,9.

2. Александр Терентьев – 33.02,9.

3. Сергей Ардашев – 33.05,7.

4. Андрей Алипкин – 33.05,9.

5. Никита Родионов – 33.09,1.

6. Андрей Мельниченко – 33.14,9.

Чемпионат России по лыжероллерам проходит в Казани с 29 июля по 3 августа. 1 августа состоятся эстафеты, 2 августа запланированы спринтерские гонки, 3 августа — масс-старты.