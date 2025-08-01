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Сборная Тульской области победила в женской эстафете на ЧР-2025 по лыжероллерам

Сборная Тульской области победила в женской эстафете на ЧР-2025 по лыжероллерам
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Сборная Тульской области стала победителем женской эстафеты 2x3x2,5 км на чемпионате России — 2025 по лыжероллерам в Казани. Команда в составе Виктории Невьянцевой и Виктории Лукашовой показала результат 28.24,5.

Серебряные медали завоевали спортсменки из Москвы-1 (Анастасия Друговская/Екатерина Евтягина), отставшие от победительниц всего на 0,2 секунды. Тройку призёров замкнули Екатерина Кипяткова и Диана Соболева из команды Санкт-Петербург-1 (+0,9).

Чемпионат России — 2025 по лыжероллерам. Женщины, эстафета 2x3x2,5 км:

  1. Тульская область (Невьянцева/Лукашова) — 28.24,5.
  2. Москва-1 (Друговская/Евтягина) — отставание 0,2.
  3. Санкт-Петербург-1 (Кипяткова/Соболева) +0,9.
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