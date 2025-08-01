Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Солдаткин и Краснов из Санкт-Петербурга-1 выиграли эстафету на ЧР-2025 по лыжероллерам

Солдаткин и Краснов из Санкт-Петербурга-1 выиграли эстафету на ЧР-2025 по лыжероллерам
Комментарии

Сборная Санкт-Петербурга-1 в составе Егора Солдаткина и Андрея Краснова стала победителем мужской эстафеты 2x3x2,5 км на чемпионате России — 2025 по лыжероллерам в Казани. Спортсмены преодолели дистанцию за 24.30,2.

Серебряные медали завоевали спортсмены из пятой команды Ленинградской области (Евгений Кудрявцев, Андрей Парфёнов), отставшие от победителей на 0,2 секунды. Тройку призёров замкнули Дмитрий Скрыпников, Андрей Алипкин, выступающие за Рязанскую область (+0,8).

Чемпионат России — 2025 по лыжероллерам. Мужчины, эстафета 2x3x2,5 км:

  1. Санкт-Петербург-1 (Солдаткин/Краснов) — 24.30,2.
  2. Ленинградская область — 5 ( Кудрявцев/Парфёнов) — отставание 0,2.
  3. Рязанская область (Скрыпников, Алипкин) +0,8.
Материалы по теме
Сборная Тульской области победила в женской эстафете на ЧР-2025 по лыжероллерам
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android