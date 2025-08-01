Солдаткин и Краснов из Санкт-Петербурга-1 выиграли эстафету на ЧР-2025 по лыжероллерам

Сборная Санкт-Петербурга-1 в составе Егора Солдаткина и Андрея Краснова стала победителем мужской эстафеты 2x3x2,5 км на чемпионате России — 2025 по лыжероллерам в Казани. Спортсмены преодолели дистанцию за 24.30,2.

Серебряные медали завоевали спортсмены из пятой команды Ленинградской области (Евгений Кудрявцев, Андрей Парфёнов), отставшие от победителей на 0,2 секунды. Тройку призёров замкнули Дмитрий Скрыпников, Андрей Алипкин, выступающие за Рязанскую область (+0,8).

Чемпионат России — 2025 по лыжероллерам. Мужчины, эстафета 2x3x2,5 км:

Санкт-Петербург-1 (Солдаткин/Краснов) — 24.30,2. Ленинградская область — 5 ( Кудрявцев/Парфёнов) — отставание 0,2. Рязанская область (Скрыпников, Алипкин) +0,8.