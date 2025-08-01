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Российская лыжница Анастасия Прокофьева объявила о беременности

Российская лыжница Анастасия Прокофьева объявила о беременности
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Лыжница из России Анастасия Прокофьева (Рыгалина) в социальных сетях поделилась радостным моментом в жизни. Спортсменка объявила о беременности, а новость она сопроводила кадрами на фоне горного озера.

Анастасия Прокофьева (Рыгалина)

Анастасия Прокофьева (Рыгалина)

Фото: из личного архива Анастасии Прокофьевой (Рыгалиной)

«Это лучшее, что со мной произошло! Счастье переполняет меня, и словами его не передать. Этот маленький комочек радости уже изменил всю мою жизнь», — написала Прокофьева в социальных сетях.

Анастасия Прокофьева (Рыгалина) является участницей Олимпийских игр 2022 года. В скиатлоне на 15 км она стала восьмой, а в масс-старте на 30 км — 17-й. В сезоне-2021/2022 Кубка мира спортсменка заняла 48-е место в общем зачёте.

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