Российская лыжница Анастасия Прокофьева объявила о беременности

Лыжница из России Анастасия Прокофьева (Рыгалина) в социальных сетях поделилась радостным моментом в жизни. Спортсменка объявила о беременности, а новость она сопроводила кадрами на фоне горного озера.

Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Фото: из личного архива Анастасии Прокофьевой (Рыгалиной)

«Это лучшее, что со мной произошло! Счастье переполняет меня, и словами его не передать. Этот маленький комочек радости уже изменил всю мою жизнь», — написала Прокофьева в социальных сетях.

Анастасия Прокофьева (Рыгалина) является участницей Олимпийских игр 2022 года. В скиатлоне на 15 км она стала восьмой, а в масс-старте на 30 км — 17-й. В сезоне-2021/2022 Кубка мира спортсменка заняла 48-е место в общем зачёте.