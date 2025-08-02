Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Бородавко объяснил, почему Большунов пропустил чемпионат России по лыжероллерам

Бородавко объяснил, почему Большунов пропустил чемпионат России по лыжероллерам
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустил чемпионат страны по лыжероллерам из‑за профилактики травмы спины.

«Мы решили с Александром, что нужно чуть больше внимания уделить здоровью. Чтобы те травмы, которые его преследовали в прошлом, не проявились сейчас, нужно больше заниматься восстановительными процедурами.

А гонки по времени совпадали с реабилитационными мероприятиями в Москве, поэтому было решено отказаться от участия в соревнованиях. Иначе те проблемы со спиной могли перерасти в хроническую форму и был бы повышен риск получить рецидив», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Летний чемпионат России в Казани проходит с 29 июля по 3 августа.

Материалы по теме
Солдаткин и Краснов из Санкт-Петербурга-1 выиграли эстафету на ЧР-2025 по лыжероллерам
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android