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Вяльбе: Минспорт с FIS не общается. Если Дегтярёв скажет, что есть контакты, я умываю руки

Вяльбе: Минспорт с FIS не общается. Если Дегтярёв скажет, что есть контакты, я умываю руки
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что Министерство спорта РФ не имеет контактов с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«У нас очень хороший контакт с президентом FIS, с генеральным секретарём, с некоторыми членами Совета. Конечно, есть люди, которые никак с нами не общаются. Они нас забанили и против того, чтобы мы возвращались. По моей информации, наш Минспорт с FIS не общается. Конечно, у них есть право разговаривать с любыми международными организациями, но, если министр спорта скажет вам, что у него есть контакты с главой FIS, я умываю руки.

Что касается возвращения, FIS занял позицию, согласно которой сначала решение должен принять МОК. Нам остаётся только ждать. Мы готовимся к любому исходу, как и в тренировочном плане. Худшим будет принятие решения в конце декабря, лучшим — в сентябре. В таком случае и FIS примет решение раньше. Я ни в какую сторону не склоняюсь, но всегда была оптимисткой. Надеюсь на благоразумие международной федерации», — приводит слова Вяльбе Sport24.

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