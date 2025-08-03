Краснов и Евтягина стали победителями масс-стартов свободным стилем на ЧР по лыжероллерам
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Призёр этапов Кубка мира Андрей Краснов одержал победу в масс-старте на 30 км свободным стилем на чемпионате России по лыжероллерам, который проходит в Казани.
Краснов показал лучшее время — 48 минут 44,4 секунды. Второе место занял Никита Смирнов, уступивший победителю 0,2 секунды, тройку лучших замкнул Андрей Парфёнов (+0,5). Призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых стал четвёртым (+1,1).
У женщин в гонке с общего старта на 20 км победила Екатерина Евтягина (39.16,5), второй стала Анастасия Фалеева (+0,2), на третьей строчке расположилась Екатерина Кипяткова (+0,4).
Чемпионат России по лыжероллерам проходил в Казани с 29 июля по 3 августа.
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