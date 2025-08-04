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«Впереди новые высоты». Лыжник Шаров объявил о переходе в лёгкую атлетику

«Впереди новые высоты». Лыжник Шаров объявил о переходе в лёгкую атлетику
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Мастер спорта по лыжным гонкам 21-летний Сергей Шаров объявил о переходе из лыжных гонок в лёгкую атлетику.

«Ещё одна, пожалуй, из важнейших новостей для вас. Подумав и осмыслив всё, что делается, и поддерживая своё невероятное желание реализоваться в новом виде спорта, официально заявляю о своём переходе в лёгкую атлетику. Безумно люблю лыжные гонки, но впереди — новые высоты. Спасибо всем, кто вложил в меня невероятное количество времени, терпения, сил и труда. Всем очень благодарен. Увидимся на старте», — написал Шаров в социальных сетях.

В воскресенье, 3 августа, Шаров выиграл полумарафон «Северная Столица 2025» в Санкт-Петербурге. Он показал результат 1:05.01, опередив на минуту серебряного призёра Александра Олькова.

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