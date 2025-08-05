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Фрида Карлссон впервые вернулась к тренировкам после травмы

Фрида Карлссон впервые вернулась к тренировкам после травмы
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Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон приступила к подготовке к сезону-2025/2026 после длительного восстановления после травмы. В конце октября стало известно, что у Карлссон растяжение связок стопы, которое беспокоило её на протяжении долгого времени.

«В прошлом году она мало бегала, но теперь она может делать всё — и бегать, и кататься на лыжероллерах. Теперь она следует плану. Обычно Карлссон начинает тренировки 1 мая, но в этом году ей пришлось их отложить. Она не напрягалась и проводила альтернативные тренировки во время перерыва», — приводит слова тренера Карлссон Пера Нильссона VG.

10 августа Карлссон присоединится к сбору национальной команды в Швеции.

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