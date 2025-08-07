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Аксель Лунд Свиндаль вошёл в тренерский штаб Линдси Вонн в сезоне-2025/2026

Аксель Лунд Свиндаль вошёл в тренерский штаб Линдси Вонн в сезоне-2025/2026
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Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль вошёл в тренерский штаб американской горнолыжницы Линдси Вонн для подготовки к сезону-2025/2026.

«Привлечь Акселя в мою команду на этот сезон — это шаг, который кажется и естественным, и невероятно захватывающим. Мы так много пережили вместе на трассах — от тренировок до побед — и за эти годы между нами возникли глубокие доверие и уважение. Его знания в спорте, особенно в отношении экипировки и гоночной стратегии, не имеют себе равных, и я всегда ценю его советы. То, что он теперь официально входит в мою команду на Кортину-д’Ампеццо, — огромный плюс.

Моё возвращение — это о том, чтобы раздвинуть границы возможного и доказать, на что я способна, и я уверена, что Аксель даст мне именно ту дополнительную поддержку, которая понадобится в этом амбициозном путешествии. Я благодарна, что он в моей команде и не могла бы мечтать о лучшем партнёре», — приводит слова Вонн Ski-Nordique.

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