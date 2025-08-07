Свиндаль — о приглашении в тренерский штаб Вонн: был удивлён, когда Линдси мне позвонила

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль прокомментировал своё приглашение в тренерский штаб американской горнолыжницы Линдси Вонн.

«Я обожаю лыжи и после завершения карьеры всегда оставался связан с этим спортом. Я был немного удивлён, когда Линдси мне позвонила, но, прежде всего, почувствовал себя польщённым. Она — одна из величайших горнолыжниц всех времён, и я глубоко впечатлён её решимостью в этом возвращении. Она отлично меня знает, так что не обратилась бы, если бы не была уверена, что я действительно могу внести вклад. С нетерпением жду, когда смогу увидеть, на что мы способны в ближайшие месяцы.

Я уже начал работать с её тренерами и с гоночной командой. Очень рад снова погрузиться в атмосферу соревнований и поработать с людьми, по которым скучал все эти годы», — приводит слова Свиндаля Ski-Nordique.