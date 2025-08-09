Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Фермойлен выиграл масс-старт на 15 км в рамках фестиваля Blink-2025, Амундсен — третий

Фермойлен выиграл масс-старт на 15 км в рамках фестиваля Blink-2025, Амундсен — третий
Аудио-версия:
Комментарии

Австриец Мика Фермойлен стал победителем 15-километрового масс-старте на лыжероллерном фестивале Blink-2025, который проходит с 6 по 9 августа в Норвегии. Фермойлен преодолел дистанцию за 29.24,5, опередив на две секунды финишировавашего вторым соотечественника Беньямина Мозера. Тройку лидеров замкнул действующий Обладатель Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Харальд Эстберг Амундсен.

В женском масс-старте на10 км лучшей оказалась представительница Норвегии Хелене Мари Фоссесхольм.

Фестиваль Blink является традиционным и ежегодно проходит с участием мировых звёзд лыжных гонок и биатлона.

Фестиваль Blink-2025. Лыжи. Масс-старт.

Женщины, 10 км
1. Хелене Мари Фоссесхольм (Норвегия) — 22.26,2
2. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — отставание 0,3
3. Колетта Ридзек (Германия) +0,6.

Мужчины, 15 км
1. Мика Фермойлен (Австрия) — 29.24,5
2. Беньямин Мозер (Австрия) — отставание 2,1
3. Харальд Амундсен (Норвегия) — +2,7.

Материалы по теме
Харальд Амундсен побил рекорд Бьорна Дэли в беге на 3000 м
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android