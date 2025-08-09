Фермойлен выиграл масс-старт на 15 км в рамках фестиваля Blink-2025, Амундсен — третий

Австриец Мика Фермойлен стал победителем 15-километрового масс-старте на лыжероллерном фестивале Blink-2025, который проходит с 6 по 9 августа в Норвегии. Фермойлен преодолел дистанцию за 29.24,5, опередив на две секунды финишировавашего вторым соотечественника Беньямина Мозера. Тройку лидеров замкнул действующий Обладатель Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Харальд Эстберг Амундсен.

В женском масс-старте на10 км лучшей оказалась представительница Норвегии Хелене Мари Фоссесхольм.

Фестиваль Blink является традиционным и ежегодно проходит с участием мировых звёзд лыжных гонок и биатлона.

Фестиваль Blink-2025. Лыжи. Масс-старт.

Женщины, 10 км

1. Хелене Мари Фоссесхольм (Норвегия) — 22.26,2

2. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — отставание 0,3

3. Колетта Ридзек (Германия) +0,6.

Мужчины, 15 км

1. Мика Фермойлен (Австрия) — 29.24,5

2. Беньямин Мозер (Австрия) — отставание 2,1

3. Харальд Амундсен (Норвегия) — +2,7.