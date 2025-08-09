Йоханнес Клебо прокомментировал последнее место в масс-старте на фестивале Blink

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира Йоханнес Клебо прокомментировал неудачное выступление в 15-километровом масс-старте на лыжероллерном фестивале Blink-2025, который проходит с 6 по 9 августа в Норвегии. Он занял последнее, 25-е место, проиграв победителю, австрийцу Мике Фермойлену более двух минут.

«Сейчас для организма соревнования являются шоком. Я давно не выходил на старт и не концентрировался на столь непростых гонках. В настоящий момент я просто плохо готов, и это действительно так.

Однако могу поспорить, что сегодняшний день поможет мне быть лучше завтра, дальше всё будет только лучше и лучше. В любом случае я ничуть не волнуюсь», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Фестиваль Blink является традиционным и ежегодно проходит с участием мировых звёзд лыжных гонок и биатлона.