Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Президент Федерации лыжных гонок Югры: мини-группа Устюгова настраивается на ОИ-2026

Президент Федерации лыжных гонок Югры: мини-группа Устюгова настраивается на ОИ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев рассказал, что мини-группа олимпийского чемпиона Сергея Устюгова настраивается на участие в Олимпийских играх в 2026 году.

«Надеемся, что всё-таки дадут допуск на более важные соревнования, на Олимпийские игры. Спортсмены мечтают всегда же ведь до последнего, поэтому, я думаю, всё равно все готовятся. Мы ждём, как говорится», — приводит слова Дементьева ТАСС.

По словам Дементьева, сейчас в Югре четыре претендента на отбор в олимпийскую команду сборной России: Сергей Устюгов, Егор Митрошин, Константин Тиунов, а также Анастасия Кириллова, которая участвовала в женском спринте на Олимпийских играх 2018 года.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские лыжники на данный момент не допущены к международным соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Материалы по теме
Бородавко рассказал, что будут делать российские лыжники в случае допуска на Кубок мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android