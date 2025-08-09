Президент Федерации лыжных гонок Югры: мини-группа Устюгова настраивается на ОИ-2026

Президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев рассказал, что мини-группа олимпийского чемпиона Сергея Устюгова настраивается на участие в Олимпийских играх в 2026 году.

«Надеемся, что всё-таки дадут допуск на более важные соревнования, на Олимпийские игры. Спортсмены мечтают всегда же ведь до последнего, поэтому, я думаю, всё равно все готовятся. Мы ждём, как говорится», — приводит слова Дементьева ТАСС.

По словам Дементьева, сейчас в Югре четыре претендента на отбор в олимпийскую команду сборной России: Сергей Устюгов, Егор Митрошин, Константин Тиунов, а также Анастасия Кириллова, которая участвовала в женском спринте на Олимпийских играх 2018 года.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские лыжники на данный момент не допущены к международным соревнованиям из-за ситуации на Украине.